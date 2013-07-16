Битые дети вырастают больными людьми

Применение физических наказаний к ребенку повышает риск развития различных хронических заболеваний у него во взрослой жизни. Об этом говорят данные исследования, проведенного канадскими учеными.

Ученые из Университета Манитобы во главе с Трэйси Афифи изучили информацию о 34 тыс. человек. Учитывались состояние здоровья человека и род наказаний, которые к нему применяли в детстве. Выяснилось, что люди, которых в детстве родители били за проступки, имеют повышенный риск развития по крайне мере одного хронического заболевания. Так, риск артрита оказался повышен на 25%, сердечно-сосудистых заболеваний – на 28%. Также среди них чаще встречались люди с ожирением и депрессией.

Авторы работы объясняют эту связь следующим образом: телесные наказания влияют на режим сна ребенка, работу его иммунной системы, регулирование секреции гормонов стресса. В свою очередь, стресс (однократный или хронический) повышает риск болезней.

likar.info