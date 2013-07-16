Дикий кабан разбил витрину отеля "Хилтон" в Праге

Необычный инцидент произошел в столице Чехии - дикий кабан разбил витрину отеля "Хилтон", после чего несколько часов убегал от полицейских, сообщает РИА «Новости» со cсылкой на чешский интернет-портал IDnes.cz.

Первое сообщение на телефон "горячей линии" полиция получила от прохожего, увидевшего, как кабан переплывает реку Влтаву с острова Штавнице в центре Праги.

"Еще до то того, как полиция прибыла на место происшествия, мы получили информацию от охраны отеля "Хилтон", что кабан разбил витрину и побежал в направлении микрорайона Тешнов", - рассказала пресс-секретарь местной пожарной стражи Милена Ближнякова.

Стражи порядка несколько часов преследовали дикое животное.

"В районе Прага-10 кабан бежал по улице навстречу женщине с маленьким ребенком в коляске. Один из наших офицеров пожарной стражи быстро перегородил дорогу животному мотоциклом, благодаря чему никто не пострадал", - добавила пресс-секретарь.

Затем кабан направился в район частной застройки, где забежал на территорию одного из частных владений. Рабочие, находившиеся на территории виллы, забрались на деревья. Прибывшие на место полицейские и врачи смогли усыпить кабана, после чего передали животное работникам лесного предприятия.