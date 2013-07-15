В Японии из-за сильной жары в больницах более 7 тысяч людей

Три человека погибли сегодня в Японии из-за сильнейшей жары, которая установилась в последние дни почти на всей территории страны.

В общей сложности с начала июля по всей Японии из-за жары скончались уже 17 человек, в больницы попали более 7 тысяч. По меньшей мере 613 человек были госпитализированы с тепловыми ударами, из них трое - в тяжелом состоянии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

В группе риска оказались пожилые люди из сельских районов, которые, несмотря на предупреждения синоптиков, продолжают работать на своих садовых участках.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило июль нынешнего года самым жарким за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года. На протяжении всей недели столбики термометров в большинстве префектур страны, в том числе в Токио, не опускались ниже 35 градусов тепла. В настоящее время жара постепенно начала спадать, сменившись в ряде районов проливными дождями. В частности, в префектуре Хёго сегодня за один час выпало 40 мм осадков.