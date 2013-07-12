Чем полезна черника

Не зря черника широко используется в народной медицине - эта ягода давно известна своими целебными свойствами. Лечебные свойства черники обусловлены наличием в ней дубильных веществ, а вкусовые качества - содержанием сахаров, лимонной, яблочной и других органических кислот, пишут российские СМИ.

Богатая черная ягода и пектиновыми веществами, которые способствуют освобождению кишечника от продуктов гнилостного разложения, а также солями железа. К тому же железо содержится в ягодах, гораздо лучше усваиваются в сравнении с лекарственными препаратами железа, так как в ягодах черники его сопровождает аскорбиновая кислота и другие полезные для организма соединения.

Полезные свойства черника сохраняет и в сушеном виде. Сухие плоды используют как противовоспалительное средство при диарее, воспалении желудочно-кишечного тракта и циститах. Сушеные ягоды черники входят в состав многих лекарственных чаев, которые применяют при различных заболеваниях желудка..

Свежая черника и сваренные из нее кисели очень полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они предупреждают, сдерживают в кишечнике гнилостные и бродильные процессы, а дубильные вещества при этом действуют как противовоспалительное средство.

Фитонциды черники губительно действуют на дизентерийную палочку, стафилококки, возбудителей дизентерии, брюшного тифа. Пока идет черничный сезон, надо ежедневно с`едать вдоволь ягод.

Черника улучшает зрение, ускоряет обновление сетчатой оболочки глаза, усиливает остроту зрения, уменьшает усталость глаз при любой работе, особенно в сумерках, ночью и при искусственном освещении.

Черника очень полезна при малокровии`й, камнях в почках, подагре, ревматизме, кожных болезнях.