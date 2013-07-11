Жертвами крушения поезда с нефтью в Канаде стали 50 чел.
14:17, 11 июля 2013Зарубежные новости
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Крупнейшая авария за 15 лет
По последним данным, в результате крушения поезда с нефтью в Канаде 6 июля погибли 50 человек.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Le Parisien, по данным полиции, в список жертв официально занесли более 30 человек, которые до этого момента числились без вести пропавшими.
Американская компания Maine & Atlantic Railway (MMA), которой принадлежал сошедший с рельсов состав, уже признала свою ответственность за произошедшее. Эта авария стала крупнейшим происшествием подобного рода в Канаде более чем за 15 лет.
Накануне стало известно, что взорвавшийся после аварии поезд был исправен и проходил проверку.
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