Жертвами крушения поезда с нефтью в Канаде стали 50 чел.

По последним данным, в результате крушения поезда с нефтью в Канаде 6 июля погибли 50 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Le Parisien, по данным полиции, в список жертв официально занесли более 30 человек, которые до этого момента числились без вести пропавшими.

Американская компания Maine & Atlantic Railway (MMA), которой принадлежал сошедший с рельсов состав, уже признала свою ответственность за произошедшее. Эта авария стала крупнейшим происшествием подобного рода в Канаде более чем за 15 лет.

Накануне стало известно, что взорвавшийся после аварии поезд был исправен и проходил проверку.

gazeta.ru