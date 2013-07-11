Египет - на грани продовольственной катастрофы

Египту угрожает голод, сообщает Reuters со ссылкой на экс-министра снабжения Египта Бассема Уда.

По его словам, в стране осталось всего 500 тыс. тонн импортной пшеницы. Такого количества хватит примерно на два месяца.

В то же время, Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире: ежегодно он покупает 84 млн тонн пшеницы, половина из которой идет на производство субсидированного хлеба, продаваемого населению по льготным ценам, отмечает «Газета.ру»

После роспуска правительства закупки пшеницы были приостановлены, в том числе и по причине нехватки у Египта денежных средств. Кроме того, прогнозируемый урожай явно не сможет покрыть и половины потребностей населения.

С заявлением выступила и Организация ООН по продовольствию (FAO). В нем, в частности, говорится о том, что Египет находится на грани продовольственной катастрофы.