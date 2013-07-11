На севере Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло сегодня утром в северной итальянской области Эмилия-Романья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, подземный толчок был зарегистрирован в 06.32 по местному времени, его очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Форли-Чезена между городами Баньо-ди-Романья и Вергерето.

Служба гражданской обороны Италии отмечает, что колебания земной коры почувствовали жители районов, расположенных вблизи от эпицентра землетрясения, однако информации о пострадавших и разрушениях нет.

Corriere della Sera отмечает, что в 07.01 и 07.13 в этой же зоне были зарегистрированы повторные толчки магнитудой 2,5 и 2,4 соответственно.