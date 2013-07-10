ВОЗ просит сирийцев не блокировать медицинские грузы
17:34, 10 июля 2013Зарубежные новости
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В стране гуманитарный кризис
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все стороны конфликта в Сирии гарантировать безопасные доставки медицинского груза, который должен прибыть в город Алеппо в ближайшие дни, пишет ВВС.
Многие жители города сейчас живут в условиях гуманитарного кризиса, возникшего в результате многомесячных боев между повстанцами и правительственными силами.
Активисты правозащитных организаций в Алеппо утверждают, что со вторника здесь продолжаются протесты против блокады, устроенной повстанцами. Таким образом они хотят ограничить поставки в районы, подконтрольные правительству.
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