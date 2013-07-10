Почему женщины легче переносят стрессовые ситуации
15:37, 10 июля 2013Зарубежные новости
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Влияние эстрогена на нервную систему
Физиологически женщины способны лучше переносить стресс, чем мужчины. Причина кроется в эстрогене и его влиянии на нервную систему, сообщает РИА "Новости". Ученые в лице Чжень Янь из Университета Буффало пришли к этому выводу, наблюдая за изменениями в мозге крыс, подвергавшихся воздействию стресса.
Грызунов приковали к стенкам клетки на неделю. Через семь дней ученые сравнили реакцию на стресс у самцов и самок. Оказалось, у самок биохимия мозга почти не изменилась, значит, стресс не оказал на них сильного влияния. А в клетках кровеносных сосудов был найден в большом количестве эстроген. Получается, регулятором защитного механизма был именно гормон.
Тогда специалисты заблокировали работу эстрогеновых рецепторов. В итоге самки стали испытывать тот же уровень стресса, что и самцы. Когда же самцам ввели в кровь эстроген, у них снизилась восприимчивость к стрессу. Это натолкнуло ученых на идею создания гормонального антидепрессанта. Однако есть проблема: нужно, чтобы средство не вызывало проблем с гормональным фоном в целом.
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