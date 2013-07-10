Названы страны, в которых живут самые толстые люди

Принято считать что американцы - самая тучная нация. Но, на самом деле, на первом месте мексиканцы. "Благодарить" они должны фастфуд, газировку и сидячую работу.

ООН составила отчет, посвященный статистике ожирения в мире. В целом в мире избыточный вес примерно у 1,5 миллиардов взрослых людей. Ожирение - у 350 миллионов.

Выяснилось, что в Мексике у 70% граждан избыточный вес, а у трети - ожирение. Все это отражается на уровне заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами, диабетом, почечной недостаточностью, болезнями печени, раком и депрессией. Мексиканский фастфуд представлен кукурузной лепешкой тако с говядиной, свининой, бобами, соусом, сметаной, сыром, моллюсками и латуком, маисовой лепешкой тамалес с мясом и перцем и кесадильей (обжаренные лепешки с овощами, мясом или птицей).

Ожирение - болезнь бедных мексиканцев и молодежи. Все они выбирают фастфуд и не занимаются спортом. "Самое ужасное, что детей программируют на ожирение", - говорит Абелардо Авила из Мексиканского национального института питания.

На втором месте в списке оказались США. На третьем - Сирия. Четвертая позиция досталась Венесуэле и Ливии, а пятая - Тринидад и Тобаго. В первой десятке также значатся Ирак, Аргентина, Турция, Чили и Чешская Республика. В двадцатку вошли Ливан, Новая Зеландия, Словения, Мальта, Панама, Израиль, Австралия и Венгрия. На девятнадцатом месте расположились Россия и Великобритания. В России избыточный вес у каждого четвертого.