Раковые опухоли предложили выявлять с помощью сахара

Специалисты из University College London предложили простой, дешевый и безопасный способ диагностики злокачественных новообразований, основанный свойстве раковых опухолей поглощать больше глюкозы, требующейся для их энергетической подпитки, чем здоровые ткани. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Новый метод, названный авторами glucoCEST, в отличие от ныне применяемого для выявления раковых опухолей метода позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), при котором в организм вводятся радиоактивные вещества, требует от пациента всего лишь съесть перед исследованием что-нибудь сладкое, например, полплитки шоколада. После чего специально настроенный на выявление активного метаболизма глюкозы магнитно-резонансный томограф покажет эти области более яркими, чем здоровые ткани.

Проводя эксперименты на лабораторных мышах, авторам удалось с помощью метода glucoCEST не только определить локализацию опухолей, но и выявить их разновидности по различающимся метаболическим и патофизиологическим характеристикам.

Среди преимуществ нового метода, подчеркивают авторы, его дешевизна, простота, доступность, поскольку аппараты МРТ значительно более распространены, чем ПЭТ, возможность применения среди детей уже с полуторагодовалого возраста и беременных женщин, так как исключен риск получения дозы радиации.

Более того, отмечают авторы, метод glucoCEST, в случае своего внедрения в широкую клиническую практику, позволит без дополнительной радиоактивной нагрузки, которая сама по себе является фактором риска развития онкологических заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг развития опухоли, ее реакцию на проводящуюся терапию в еженедельном и даже ежедневном режиме.

Планируется, что клинические испытания метода будут проходить в течение года, после чего, если их результаты будут признаны успешными, метод может быть принят на вооружение в британских клиниках.