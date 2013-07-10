Разработаны рекомендации в связи со вспышкой холеры в Гвинее

МИД Украины в связи со вспышкой заболевания холерой в Гвинейской Республике рекомендует гражданам Украины, которые собираются посетить эту страну, уделять особое внимание соблюдению правил личной гигиены и не употреблять воду из непроверенных источников и напитки сомнительного качества.

Также рекомендовано воздерживаться от пребывания в местах массового скопления людей, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.