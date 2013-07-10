Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, угрозы цунами нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Главного метеорологического управления Японии.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.22 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 80 километров под землей.

Толчки силой до трех баллов ощущались на территории префектур Иватэ, Аомори и Мияги.

Информации о жертвах и возможных разрушениях в результате землетрясения не поступало. В свою очередь, компания Tоhoku Electric, управляющая АЭС "Онагава" в префектуре Мияги, сообщила, что сбоев в работе станции после подземных толчков зафиксировано не было.