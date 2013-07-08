10 человек погибли при обрушении отеля на юге Индии
16:11, 08 июля 2013Зарубежные новости
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Еще 15 человек получили ранения
По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении двухэтажного отеля в городе Секундерабад на юге Индии.
По заявлению полиции, ранения получили еще 15 человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Трагедия случилась утром. Спасатели использовали краны и другую тяжелую технику, чтобы вытащить людей из-под завалов. Им удалось освободить более 20 человек.
Пока неизвестно, что стало причиной обрушения. Местные чиновники говорят о том, что здание было уже старым.
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