10 человек погибли при обрушении отеля на юге Индии

По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении двухэтажного отеля в городе Секундерабад на юге Индии.

По заявлению полиции, ранения получили еще 15 человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Трагедия случилась утром. Спасатели использовали краны и другую тяжелую технику, чтобы вытащить людей из-под завалов. Им удалось освободить более 20 человек.

Пока неизвестно, что стало причиной обрушения. Местные чиновники говорят о том, что здание было уже старым.

bbc.co.uk