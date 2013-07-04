Открыли новые плюсы здорового сна

Семь часов сна минимум улучшают состояние сердца, если человек ведет здоровый образ жизни, сообщает BBC. Согласно исследованию, проводившемуся в Нидерландах и затронувшему более 14000 человек, через 10 лет наблюдений примерно 600 человек столкнулись с сердечным приступом или инсультом, а 129 - скончались.

Смерти реже фиксировались в группе людей, достаточно спавших, почти не потреблявших алкоголь, вредные продукты и не куривших. Такой режим жизни, исключая влияние сна, позволял снизить риск сердечно-сосудистых недугов на 57% и риск смерти от инсульта или болезни сердца - на 67%.

Но когда сюда добавили эффект сна (7 часов за ночь и более), риск болезней снижался на 65%, а смерти - 83%. Если бы участники исследования придерживались всех рекомендаций специалистов, удалось бы предотвратить или отсрочить развитие 36% болезней сердца и инсульта и 57% смертельных сердечно-сосудистых недугов.

Таковы выводы Национального института общественного здоровья и окружающей среды и Университета Вагенингена. Чтобы наладить режим сна, специалисты советуют сократить потребление кофеина. Если же проблема действительно серьезная, то необходимо проконсультироваться со специалистом.