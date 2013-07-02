Упал вертолет, на котором были дети, сообщается о 19 погибших

Вертолет Ми-8 упал в Якутии (Россия) сегодня утром, на борту находились 11 детей и 17 взрослых, передает РИА «Новости».

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщает о 19 погибших, не уточняя, сколько среди них детей, МЧС же пока ничего не подтверждает, так как спасатели пока добираются до места и своими глазами ничего не видели.

Если исходить из данных МАК, то среди погибших, скорее всего, есть дети - их было 11, а в комитете говорят о девяти предположительно выживших. Сообщается, что на борту были три ребенка в возрасте до 2 лет и восемь детей младше 12 лет. Информацию о том, что есть выжившие, подтверждают власти Якутии - по их данным, выжили члены экипажа и, по меньшей мере, два пассажира.

На борту упавшего Ми-8 могли находиться высокопоставленные персоны, летевшие в Усть-Янский район Якутии по предвыборным делам, сообщил РИА Новости источник в правительстве. В числе пассажиров, возможно, были депутат парламента Якутии Александр Морозкин, руководитель Республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов, а также представители АК "АЛРОСА", занимающие высокие должности.

Трагедия случилась в Усть-Янском районе, на самом севере Якутии. По данным правительства региона, вертолет вылетел из поселка Депутатский в 10.51 (04.51 мск) и через 15 минут, находясь в 45 километрах от места взлета, попал под мощный нисходящий воздушный поток, просел и, задев хвостовым винтом склон горы, опрокинулся, ударился о землю и загорелся.

По факту крушения возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщило восточно-сибирское следственного управления СК РФ на транспорте. Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Среди возможных причин указывают и плохие погодные условия.

Спасательной операции мешают погодные условия - через несколько часов после крушения поиски уже останавливали. Но и после возобновления поисков погода не дает доставить спасателей по воздуху непосредственно к месту падения Ми-8.

Данные о поисках разнятся - МЧС сообщает, что из поселка Депутатский выехали спасатели на вездеходах, в правительстве Якутии говорят, что в 15 километрах от места крушения удалось сесть вертолету, и спасатели сейчас идут оттуда пешком. Не исключено, что речь идет о двух разных группах спасателей.

Официальный представитель МЧС России Ирина Россиус сообщила, что спасатели на вездеходах будут добираться до места ориентировочно шесть часов - им приходится добираться через тайгу в горной местности, дороги там нет. Сказано это было в третьем часу дня по московскому и девятом часу вечера по якутскому времени, то есть можно предположить, что до места вездеходы доберутся поздно ночью.