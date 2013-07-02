Похудение улучшает память

Оказалось, что проблемы с памятью, которые становятся следствием ожирения, обратимы.

Ученые из Швеции заявили, что память тучных женщин «бальзаковского» возраста улучшается, когда они садятся на здоровую диету и честно ее придерживаются. Миру об этом они рассказали на традиционной конференции Эндокринного общества, которая состоялась в Сан-Франциско.

«Результаты нашего труда показывают: проблемы с памятью, вызванные ожирением, действительно обратимы, чего раньше мы не знали», — прокомментировал открытие Андреас Петтерсон, руководитель проведенного исследования из шведского Университета Умеа.

Женщинам, принявшим участие в проекте, измеряли индекс массы тела, плотность жировой прослойки, проверяли память. Все исследование длилось около 6 месяцев, за это время в среднем участницам удалось сбросить по 8 кг. Финальные тесты подтвердили, что общее состояние женщин значительно улучшилось, возросла прогнозируемая продолжительность жизни, а память стала крепче. В частности, все женщины начали лучше справляться с заданиями на запоминание лиц и предметов. Также позитивные изменения ученые смогли зафиксировать посредством МРТ.

scienceblog.ru