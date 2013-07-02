Чем полезна малина

Малина сама ароматная и аппетитная летняя ягода. И она на самом деле обладает очень полезными свойствами, пишут иностранные СМИ.

В ее составе целых 5 полезных кислоты: яблочная, лимонная, винная, салициловая и фолиевая. Свежая ягода богата витаминами B, В2, РР, Е и С. В ней много глюкозы, фруктозы, пектина, железа, калия, марганца, цинка и меди.

Не менее чем ягоды, полезные и листья малины. Аскорбиновая кислота, кумарин, каротин, алкалоиды и другие дубильные вещества содержатся в ее зеленых листочках. Листья малины содержат витамина С больше, чем ягоды, в 20-30 раз. Хозяйки заготавливают на зиму малину почти в каждом доме. Самым распространенным рецепту от простуды считается ароматный малиновый чай. Ему приписывают потогонные и жаропонижающие свойства.

Всем известно, что ягоды малины улучшают пищеварение, повышают аппетит и помогают при болях в желудке. Быстрее справиться с простудным заболеванием помогут не только свежие ягоды, перетертые с сахаром, но и сушеные плоды. Медики советуют употреблять малину при атеросклерозе и гипертонии. А вот людям с пониженным давлением лучше отказаться от ароматной ягоды.

В малине содержится много меди, которая необходима для снятия нервного напряжения и помогает в борьбе с депрессией. Малина также поможет укрепить стенки сосудов. В ней содержится бе-ситостерин, который снижает уровень холестерина и очищает организм от вредных шлаков и токсинов. При этом учеными доказан тот факт, что своих свойств малина не теряет даже после термической обработки и малиновое варенье обладает такими же лечебными свойствами, что и свежие ягоды.