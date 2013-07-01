На АЭС «Фукусима-1» уровень радиации превысил норму в 60 раз

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии ТЕРСО сообщил о повышении уровня радиоактивных элементов в грунтовых водах почти вдвое за последние десять дней.

Как передает РИА Новости, произведенные специалистами замеры показали, что содержание стронция в одном из технических колодцев на территории станции составляет около 3 тысяч беккерелей на литр, тогда как около двух недель назад этот показатель находился на отметке 1,4 тысячи беккерелей на литр жидкости.

Таким образом, уровень содержания стронция в грунтовых водах превышает максимально разрешенную японским правительством норму почти в 60 раз.

Впервые данные о превышении норм содержания стронция и трития в грунтовой воде около второго блока станции были обнародованы 19 июня. Тогда пробы воды из колодца, вырытого ТЕРСО для проведения наблюдений за уровнем радиации в грунтовых водах, показали содержание стронция-90 1000 беккерелей на литр, трития - 500 тысяч беккерелей на литр. После этого на территории станции были вырыты еще четыре технических колодца для мониторинга уровня содержания радиоактивных веществ в воде.

Ранее на этой неделе компания сообщила о повышении уровня радиоактивного трития в морской воде рядом с аварийной АЭС до отметки в 1,1 тысячи беккерелей на литр. Несмотря на то, что, как отмечают специалисты, эти показатели находятся в пределах нормы, уровень содержания радиоактивного элемента в жидкости вырос примерно в два раза за последние две недели. За последние три месяца уровень содержания трития в воде вырос уже почти в десять раз.

Представители ядерного регулятора Японии не исключили вероятности утечки радиоактивной воды с территории станции в океан и заявили о необходимости проведения тщательной проверки информации.