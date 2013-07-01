В Дании потенциальных террористов будут выявлять психиатры

Служба безопасности и разведки Дании (ПЕТ) пришла к выводу, что некоторых людей на опасный путь терроризма может подтолкнуть пошатнувшееся психическое здоровье.

Поэтому вместе с Министерством социальных дел и интеграции она выступила с инициативой, согласно которой психиатры будут выявлять потенциальных террористов среди своих пациентов, сообщает ИТАР-ТАСС

Инициатива предусматривает сотрудничество между полицией, социальными службами и психиатрами, отмечает Датское телевидение, по сведениям которого, ПЕТ ежегодно выявляет 5-10 датчан, представляющих потенциальную террористическую угрозу.

Специалисты, участвующие в реализации инициативы, будут проходить специальную подготовку. Она поможет им успешно выявлять лиц с воинствующими взглядами с целью остановить их еще до того, как они станут проблемой ПЕТ.

"Мы встречаем все больше лиц, у которых радикальные взгляды сочетаются с психическими проблемами, и предвидим, что количество таких людей будет увеличиваться, - отметила директор департамента превентивной безопасности ПЕТ Аня Далгор-Нильсен в интервью "Берлингске". - Поэтому мы будем повышать нашу готовность к профилактическим действиям".

Председатель Датской ассоциации психиатров Томас Миддельбое согласился с тем, что специалисты способны лучше других определять людей с экстремистскими воззрениями. Он, однако, считает важным, чтобы психиатры не рассматривались, как часть системы выявления потенциальных террористов.