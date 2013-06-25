В Беларуси будут выпускать новый противораковый препарат

В Беларуси будут выпускать биорассасывающийся гидрогель «Проспиделонг» для лечения рака желудка.

Как сообщили УНИАН в республиканском унитарном научно-производственном предприятии «Унитехпром БГУ», испытания нового противоопухолевого препарата для лечения рака желудка планируют провести в 2014 году в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) онкологии и медицинской радиологии им. Александрова.

«Биорассасывающийся гидрогель «Проспиделонг» разработан сотрудниками НИИ физико-химических проблем БГУ. В клинической практике лекарство еще не применяется. Доклинические медико-биологические испытания успешно прошли на животных. И за эти экспериментальные исследования гидрогель получил ряд наград на международных конкурсах. Получены патенты в Беларуси и России»», - рассказал директор предприятия «Унитехпром БГУ» Павел Бычковский.

В настоящее время сотрудниками НИИ физико-химических проблем БГУ совместно с предприятием «Унитехпром БГУ» подготовлена нормативно-техническая документация для получения разрешения на проведение клинических испытаний гидрогелевой формы проспидия хлорида. В следующем году их планируют провести в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Клинические испытания длятся год-полтора.