В прошлом году беженцами стали 7,6 млн. человек по всему свету, что является наибольшим количеством с 1994 года.

Об этом сообщается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев "Перемещения: новые вызовы 21 века".

При этом развивающиеся страны размещают у себя 81% всех беженцев мира, что на 11% больше, чем десять лет тому назад. 55% всех беженцев происходят из пяти стран: Афганистана, Сомали, Ирака, Судана и Сирии. Новым фактором, увеличивающим количество беженцев, является Сирия, говорится в докладе.

"Это действительно тревожные цифры. Они говорят об огромных масштабах человеческих страданий и трудностях, которые должно преодолеть международное содружество в предотвращении конфликтов и принятии своевременных мер для их решения", - сказал председатель инициатив ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш.

Гутерриш также отметил, что цифра в 7,6 млн. означает, что каждые 4,1 секунды какой-то человек сталкивается с необходимостью покинуть своем место жительства. "Каждый раз, когда вы моргаете, кто-то вынужден покинуть свое привычное местожительство", - отметил он.

По данным ООН, наибольшим источником беженцев в течение последних 32 лет является Афганистан. При этом 95% афганских беженцев проживают в Иране или Пакистане. Второй по величине группой беженцев в 2012 году были сирийцы, затем иракцы.

ООН отмечает, что если нынешние тенденции сохранятся, то до конца этого года Сирию покинут еще 2 млн. человек.

unhcr.org