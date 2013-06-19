Украинцев нет среди погибших в Чехии

Украинских граждан нет среди погибших в результате наводнения в Чешской Республике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

“По статистической информации, от наводнения пострадали 920 населенных пунктов и погибли 12 человек, среди погибших граждан Украины нет”, - сказал Зварич.

Он сообщил, что по информации Посольства Украины в Чешской Республике, в связи с ущербом, причиненным наводнением, на территории Чешской Республики остаются закрытыми для проезда около 50 автодорог местного значения. Больше всего перекрытых улиц в Праге.

Как сообщал УНИАН, в Чехии в начале июня из-за наводнения было эвакуировано более 8 тыс. человек.