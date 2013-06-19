Специалисты из Великобритании доказали, что черная смородина является самой полезной для здоровья ягодой человека.

Черная смородина содержит большое количество витамина С. Кроме того, уникальность черной смородины заключается в том, что она содержит почти все витамины группы В, а также витамины К и Е.

Все это следует учесть, поскольку смородина полезна не только в свежем виде. Ягоды можно заморозить на зиму или сварить из них варенье, которое по своей полезности не будет отличаться от только что сорванных ароматных ягод. Активные вещества черной смородины эффективно борются с болезнетворными микроорганизмами, повышают иммунитет, что особенно ценно во время простуд. Кроме этого, в состав черной смородины входит рутин, который оказывает укрепляющее действие на сосудистые стенки.

Черная смородина - натуральный источник кальция, необходимого для костей, калия, что отвечает за вывод избыточной жидкости из организма, а также магния и марганца, укрепляют серце.Чорну смородину можно использовать для лечения и предупреждения многих заболеваний, особенно в условиях недостатка витаминов. Кроме всего прочего, при употреблении в пищу черной смородины восстанавливается обмен веществ. Однако не только ягоды обладают целебной силой. Листья черной смородины можно заваривать, а отвар пить как чай.