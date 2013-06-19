В Индии из-за оползней и наводнений гибнут сотни людей

По меньшей мере 130 человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений и оползней в северных индийских штатах Уттаракханд, Химачал-Прадеш и Уттар-Прадеш.

Как передает РИА «Новости», среди жертв - пятеро военных, участвовавших в спасательных операциях. Пропавшими без вести числятся сотни человек, в том числе 45 полицейских. Наибольшее число жертв - 102 человека - зафиксировано в Уттаракханде.

В этом году сезон дождей в северной Индии, в том числе в столице, начался значительно раньше, чем обычно. Ливни стали причиной оползней, наводнений. Дожди вызвали разлив Ганга и ряда его притоков. Разрушены сотни домов, мосты. Тысячи паломников не смогли попасть в священные для индусов храмы Уттаракханда, в настоящее время власти размещают людей в зданиях местных школ и колледжей.

Военно-воздушные сили Индии используют около 20 вертолетов для эвакуации людей, которые из-за стихии оказались фактически заблокированными на крышах домов или на размытых дорогах. С вертолетов людям передают одеяла, медикаменты, еду. В спасательных операциях участвуют около 5 тыс. военных.

Власти Дели, опасаясь разлива протекающей в городе реки Ямуна, эвакуировали около 15 тыс. человек, живущих непосредственно на ее берегах. По данным NDTV, уровень воды в Ганге и притоках вчера стал снижаться.