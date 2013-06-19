Овощи убирают жир на животе

Оказывается, некоторые из самых обычных овощей способны сжигать жир, помогая избавиться от лишних килограммов, не хуже известного своими жироспалюючими свойствами ананаса. Диетологи утверждают, что эти овощи содержат особые фитонутриенты, которые помогают "сжечь" жир на животе, пишут зарубежные СМИ.

Как показали исследования, существует конкретный класс овощей, способных сжигать жир, інактивіруючи ксеноестрогени. Это опасные вещества, которые попадают в наш организм из окружающей среды в огромном количестве. Мы получаем их из продуктов питания, косметики, бытовых моющих средств, вместе с пестицидами и некоторыми продуктами нефтехимического загрязнения воздуха.

Ксеноестрогени - это химические соединения, которые разрушают гормональную систему человека. Попадая в организм, они действуют подобно гормонам эстрогенам, запуская неправильные механизмы. Они способны накапливаться в организме, проявляя высокую биологическую активность. Кроме влияния на репродуктивную функцию, эстрогены способствуют отложению жира на животе, особенно у женщин. Таким образом, даже при нормальном уровне гормонов, организм будет находиться в состоянии, подобном их избыточном количестве..

Овощи, способные нам помочь - это овощи семейства хрестоцвітів: кочанная капуста, цветная капуста, спаржа, кольраби, хрен, редис, репа, брюква, китайская капуста, горчичное семя. Они содержат химические вещества индола, а именно индол-3-карбинол, которые эт`связывают ксеноестрогени, препятствуя их нежелательной действия. Диетологи рекомендуют употреблять блюда из крестоцветных овощей, по крайней мере, три раза в неделю. Салаты из редиса, крессе или брюквы, а также тушеная или приготовленная на пару цветная и брюссельская капуста, не только помогут сохранить стройную фигуру, но и заполнят запас витаминов и микроэлементов..

Кроме того, как выяснили биологи, крестоцветные овощи имеют противораковые свойства и повышают иммунитет.