В России горит склад с боеприпасами, эвакуировано тысячи людей

В поселке Чапаевск Самарской области (Россия) горит склад с боеприпасами, эвакуировано более 6 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС по Самарской области.

«В 19.15 18 июня 2013 года поступило сообщение о том, что на предприятии «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», расположенный по адресу: поселок Нагорный, городской округ Чапаевск, ул. Мячина, 14, произошли взрывы с последующим горением», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии к месту вызова пожарных подразделений установлено, что происходит подрыв снарядов и открытое горение на складах.

Администрацией городского округа Чапаевск проведена эвакуация жителей поселка Нагорный в количестве 6 тыс. 489 человек. По предварительным данным, за медицинской помощью обратился 31 человек, из них отправлены на амбулаторное лечение 22 человека, госпитализировано 9 человек:

На данный момент приостановлено движение транспорта в районе проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Для тушения пожара планируется применение авиации МЧС России (самолет-амфибия БЕ-200ЧС).

По данным МЧС, радиус разлета осколков составляет 3-4 км. Оцепление установлено на расстояние 7-8 км силами МВД России 90 человек личного состава.

19 июня с 04.30 организовано проведение авиаразведки беспилотным аппаратом в районе пожара. По итогам проведения авиаразведки планируется тушение пожара с использованием авиации.

На данный момент пожар локализован, в районе ЧС наблюдаются два тлеющих очага возгорания. К ликвидации последствий ЧС привлечено 758 человек и 139 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, только в 2012 году в России произошло три подобных чрезвычайных ситуации на складах боеприпасов.

24 мая на полигоне Ашулук в Астраханской области загорелись и взорвались 145 ящиков с боеприпасами к гранатометам. Никто не пострадал.

18 мая загорелся артиллерийский склад воинской части, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока. На складе хранились 100-миллиметровые снаряды. Склад загорелся при подготовке боеприпасов к отправке на плановую утилизацию. Были эвакуированы 700 человек из двух ближайших населенных пунктов. Пострадали два человека.

11 июня в Бузулукском районе Оренбургской области России взрывались боеприпасы на военном складе.