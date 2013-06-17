В Мексике 40 тыс людей покинули дома из-за проливных дождей

Проливные дожди стали причиной сильных наводнений на севере Мексики возле границы с Техасом.

В городе Пьедрас Неграс более 40 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает русская служба Би-Би-Си

По последним данным, в результате наводнения погиб как минимум один человек и разрушено около 10 тыс. домов.

Как сообщают местные власти, дожди начались в пятницу днем, и за два дня выпало почти 60% годовой нормы осадков. Особенно сильно пострадала центральная часть города.

В конце мая на тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган "Барбара": жертвами стихии стали два человека. За несколько часов до прихода урагана из прибрежных районов были эвакуированы тысячи человек.