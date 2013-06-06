Экстремальный способ похудения позволяет потерять 14 кг в месяц

Пластический хирург из Беверли-Хиллз предлагает желающим быстро избавиться от лишнего веса, пришив к языку специальный пластырь, сообщает Daily Mail.

Кусочек полипропилена, пришитый к языку и сильно затрудняющий принятие пищи, - новейший из экстремальных методов похудения, пишет Корреспондент.

"Чудо-пластырь", который пришивают к языку шестью стежками, делает употребление твердой пищи настолько болезненным, что человек вынужден перейти на диету исключительно из жидких продуктов", говорится в статье.

"Впервые опробованная в 2009 году пластическим хирургом из Беверли-Хиллз Николасом Чугеем, эта процедура позволяет сбросить до 14 кг в месяц, но не без неприятных побочных эффектов", - пишет Daily Mail.

Среди негативных последствий - распухание языка и проблемы с дикцией. Пластырь можно носить только один месяц, поскольку затем ткани языка начинают чернеть, а сам пластырь может врасти в язык.

В клинике Чугея эта процедура стоит 2000 долларов, но в Венесуэле женщины могут обзавестись таким пластырем всего за 150 долларов, пишет издание.

"Среднестатистическая жительница Венесуэлы тратит 20% годового дохода на косметику и процедуры в салоне красоты, на многие из которых она берет кредиты в банке", - говорится в статье.