Жертвами обрушения здания в Филадельфии стали 6 человек

Жертвами обрушения здания в Филадельфии стали шесть человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мэра города.

Ранее было известно о четырех погибших. Сообщалось также, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 13 человек, которые были госпитализированы, отмечает РИА Новости.

"Мы не знаем, как много людей было в магазине. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается. Мы разбираем завалы, и у нас до сих пор остается непокрытый участок", - сообщил журналистам мэр Майкл Наттер (Michael Nutter).

Инцидент произошел в центре Филадельфии в среду утром по местному времени. Причины происшествия неизвестны. По информации пожарных, рядом с рухнувшим зданием находилась постройка, которую должны были снести. Не исключено, что к ЧП привели работы по сносу этого здания. В рухнувшем здании находился ряд магазинов, в том числе, комиссионный магазин Армии спасения США.