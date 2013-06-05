В Москве из метро из-за пожара эвакуировали 4,5 тыс человек

В Москве со станций метро «Охотный ряд» и «Библиотека имени Ленина» из-за возгорания эвакуировали 4,5 тыс. человек.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

Сегодня утром на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель. Состав, оказавшийся в тоннеле в момент ЧП, доставили на "Библиотеку имени Ленина". По данным источника в правоохранительных органах, пострадала одна женщина. По информации на сайте МЧС РФ, пострадавших и погибших нет.

Возгорание в московской подземке уже ликвидировано.

"В 09.04 мск возгорание в тоннеле станции метро "Охотный ряд" в г. Москве ликвидировано. Эвакуировано около 4,5 тысячи человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

Как уточнили спасатели, движение поездов от станций "Парк Культуры" до "Комсомольская" приостановлено. МЧС советует жителям Москвы пользоваться наземным транспортом.