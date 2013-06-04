Европа страдает от паводка. Прогнозы не утешительные

Центральная Европа страдает от паводка и прогнозы метеорологов не утешительные, сообщает Euronews

Напомним, чрезвычайное положение объявили в 50 городах Чехии. Стихия уже унесла жизнь одной женщины. Тысячи людей эвакуированы, преимущественно, на юге и на севере Чехии. В Праге были вынуждены даже перевезти в безопасное место пациентов городской больницы.

Сейчас высокая вода угрожает историческому центру Праги, который внесен в реестр памятников ЮНЕСКО. Старинные здания пытаются защитить при помощи мешков с песком и металлических барьеров. На борьбу с бедой бросили несколько сотен военных, еще 2 тысячи готовы подключиться к спасательным работам в любой момент.

Схожая ситуация и в соседней Австрии. Один человек погиб, а двое считаются пропавшими без вести. От стихии страдает запад и центр страны. Наихудшая ситуация сложилась вокруг Зальцбурга. Из-за подтопления с перебоями функционирует железная дорога. Движение на автодорогах тоже осложнено. В трех регионах введено чрезвычайное положение. Сотни людей эвакуированы. Тысячи добровольцев принимают участие в ликвидации последствий паводка. В ближайшее время синоптики прогнозирует новые дожди.

Не менее сложная ситуация и в Германии. Здесь вода унесла жизни четырех человек. В городе Пассау, который расположен на пересечении трех рек, уровень воды достиг десятилетнего рекорда. В городе и окружающих поселках проводят эвакуацию. На юге и востоке Германии из берегов вышел Дунай. Власти планируют частично приостановить судоходство на Рейне. Канцлер Ангела Меркель пообещала правительственную помощь пострадавшим регионам.

В Германии и Швейцарии за прошедшие несколько дней погибли или пропали без вести по меньшей мере четыре человека.

Синоптики не исключает, что мощные ливни, которые не стихают в регионе, приведут к наводнению более масштабному, чем стихия 2002 года. Напомним, что тогда под водой очутились десятки европейских городов, в частности Прага.