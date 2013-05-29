Большие дозы кофе увеличивают жировую прослойку

Если человек выпивает по пять порций кофе в день, даже того, что без кофеина, он рискует заработать ожирение и хронические заболевания, передает The Herald Sun. Первое изыскание, посвященное большим дозам кофе, провели сотрудники Института медицинских исследований Западной Австралии и Университета Западной Австралии.

Оказалось, пять чашек кофе удваивали объем жира, окружающего внутренние органы брюшной полости. Именно этот жир традиционно связывают со смертельными заболеваниями. Ученые винят во всем хлорогеновую кислоту, которую ранее, напротив, считали полезной.

Негативный эффект кофе был доказан на примере мышей. До этого специалисты полагали, что кофе полезен, так как тестировали только малые порции (по 1-2 чашки). Кстати, кислоту, упомянутую в исследовании, можно также найти в некоторых фруктах, включая сливу.

Кислота повышает чувствительность к инсулину, снижает давление и тормозит накопление жира. Но при большой дозировке все переворачивается с ног на голову. Мыши набирали вес, во многом за счет роста прослойки висцерального жира (предвестник диабета и сердечно-сосудистых недугов). У них усиливалась инсулиновая резистентность и непереносимость сахара.