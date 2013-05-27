Кукуруза и персики - самые полезные для глаз продукты

В наше время проблемы по офтальмологической части возникают у каждого второго. И каждый знает: чтобы хорошо видеть, нужно есть много черники. Ученые значительно расширили список продуктов, полезных для зрения, пишут зарубежные СМИ.

Теперь в борьбе за хорошее зрение можно надеяться не только на одну чернику.

Российские ученые утверждают, что для улучшения показателей важны такие витамины, как А, Е и C, а также цинк и селен. Более того, глазам необходима особое вещество - зеаксантин, элемент, защищает глаз от УФ-воздействия. Он содержится в персиках и манго, апельсинах и кукурузе, а также в болгарском перце.

Ученые просят не забывать и еще об одной вещество, антиоксидант, под названием ликопен. Он содержится практически во всех фруктах и овощах красного цвета. Кстати, кроме помощи зрения, ликопен также положительно влияет на работу предстательной железы.