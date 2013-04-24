В Бангладеш число жертв обрушения здания выросло до 70

В результате обрушения восьмиэтажного здания текстильной фабрики в 30 км от столицы Бангладеш Дакки 70 человек погибли, более 600 пострадали.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил сегодня бангладешский министр здравоохранения Рухал Хак.

На момент ЧП в здании могли находиться до 6 тыс человек. Власти не исключают, что число погибших и пострадавших будет расти.

В разборе завалов задействованы полиция, военные и пожарные подразделения. Местные жители помогают в поисках выживших.

Помимо фабрики одежды, в здании располагались отделение банка и сотни магазинов.

Как сообщал УНИАН, восьмиэтажное здание, в котором находилась фабрика по пошиву одежды, банк и множество магазинов, обрушилось сегодня около 09.00 по местному времени.

По словам главы полиции, часть здания неожиданно начала рушиться, что спровоцировало панику. Он сообщил также, что накануне, во вторник, в стене появились трещины, после этого фабрика и отделение банка были закрыты. Однако в среду часть работников вернулась в здание.

В спасательной операции принимают участие военнослужащие армии Бангладеш.

itar-tass.com