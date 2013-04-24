В Китае зарегистрировано около 4 тысяч подземных толчков

Спустя четверо суток после разрушительного землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрировано около 4 тыс повторных подземных толчков. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сейсмологическое управление КНР.

По его данным, магнитуда 103 повторных толчков составила 3, также зафиксированы колебания магнитудой 5,9 и 5,0.

В минувшую субботу в уезде Лушань произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате последовавшей за ним серии афтершоков погибли 193 человека, 23 числятся пропавшими без вести, более 12 тыс пострадали. В районе бедствия работают спасатели и военные.