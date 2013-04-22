Число жертв землетрясения в Китае превысило 180

Число жертв землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань увеличилось до 181, без вести пропали 24 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

Ранее сообщалось о 160 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано утром 20 апреля в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Число раненых достигло, по последним данным, более 11,2 тысячи человек. В общей сложности от землетрясения в той или иной степени пострадали более 1,5 миллиона жителей провинции Сычуань.

В поисково-спасательной операции участвуют более 10 тысяч военных, врачей и спасателей. Руководит операцией на месте премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

В регионе продолжается сейсмологическая активность, с утра субботы до настоящего времени в уезде Лушань было зафиксировано более 70 подземных ударов магнитудой свыше 3,0.