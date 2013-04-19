Старинный рецепт для продления молодости

Древние греки предлагали людям после приема пищи сосать по крупинке соль.

Ученые доказали, что от соли выделяется желудочный сок, в котором содержатся все самые нужные микроэлементы для расщепления старых ненужных клеток. Желудочный сок во время попадания в кровь уничтожает клетки, которые были повреждены канцерогенами, свободными радикалами, нитратами и ядрами радионуклидов.

Вещества (пепсиноподобные) расщепляют раковые клетки, клетки болезнетворных организмов, но при этом сохраняют свои - молодые.

Соль следует употреблять органическую. После употребления пищи через 40 минут положите на кончик языка пару крупинок соли, подержите две минуты, и проглотите со слюной.

Соль можно заменить морской и обычной капустой, укропом, подорожником, заячьей капустой, щавелем, лимонником, женьшенем, золотым корнем. Также можно употреблять фрукты, квашеные и подсоленные овощи, сливочное масло (топленное), творог, корицу, мяту, кориандр, тмин.

Употребляя регулярно перечисленные продукты вы, несомненно, продлите свою молодость.

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