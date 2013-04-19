Возле Курильских островов произошло землетрясение
09:01, 19 апреля 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня в районе Курильских островов.
Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Геологической службы США.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.05 по местному времени. Очаг землетрясения залегал в море на глубине 10 километров.
К настоящему времени информации о жертвах и разрушениях нет. Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.
В то же время, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 15.05 местного времени, эпицентр располагался на глубине 33 километров под морским дном.
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