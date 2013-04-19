Возле Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня в районе Курильских островов.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.05 по местному времени. Очаг землетрясения залегал в море на глубине 10 километров.

К настоящему времени информации о жертвах и разрушениях нет. Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.

В то же время, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 15.05 местного времени, эпицентр располагался на глубине 33 километров под морским дном.