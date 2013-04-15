Артериальное давление повышается от холода

Благодаря работе итальянских ученых, проводивших исследование факторов, влияющих на артериальное давление, кардиологи могут скорректировать рекомендации для своих пациентов. Оказалось, что температура в помещении и продолжительность светового дня может повышать или понижать кровяное давление.

Ранее проведенными исследованиями установлено, что артериальное давление подвержено сезонным колебаниям: зимой АД выше, чем летом. Новая научная работа научной группы под руководством доктора Петро Амедео Модести впервые исследовала влияние температуры помещения и продолжительности светового дня на уровень давления в сосудах.

Ученые наблюдали группу из 1897 пациентов с артериальной гипертензией, средний возраст которых составил 63 года. Все пациенты постоянно принимали антигипертензивные препараты. В результате ученые выявили, что на каждый градус повышения температуры с помещении артириальное давление пациентов понижалось на 0,6 мм рт. ст. А удлинение светового дня на 1 час повышало АД на 0,63 мм рт. ст.

Учитывая эти результаты, теперь врачи будут обращать пристальное внимание на контроль артериального давления пациентов во время резких перепадов температур воздуха, когда люди начинают использовать кондиционеры или обогреватели.

heart4life.com.ua