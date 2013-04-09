Иран: землетрясение почти полностью разрушило три города

Три города на юге Ирана почти полностью разрушены в понедельник в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Бушер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское официальное информагентство IRNA.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер, в окрестностях которого находится атомная электростанция. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Иранские сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения находился рядом с городом Каки. Вслед за первыми подземными толчками в регионе были зафиксированы несколько афтершоков - самый мощный из них магнитудой 5,4.

По данным IRNA, больше всего пострадал город Каки с населением около 10 тысяч человек, разрушены также города Хормудж и Кенган. В них проживают, соответственно, более 30 тысяч и более 20 тысяч человек. Представитель спасательной службы также сообщил агентству, что возле города Хормудж полностью разрушены две деревни, население которых составляет около 3 тысяч человек.

Представитель спасательной службы иранской организации Красного Полумесяца Махмуд Музафар сообщил, что в район разрушений выехали спасатели.

В работах на месте задействованы два вертолета, медики и спасатели из ближайших провинций. Из Тегерана в регион выехали сто машин скорой помощи.