На курортах Египта произошло землетрясение
09:14, 08 апреля 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье вечером в восточных провинциях Египта.
Как передает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ, подземные толчки были зафиксированы, в частности, в курортных городах Хургада на побережье Красного моря и Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове.
В настоящее время сейсмологические службы страны изучают обстановку и обрабатывают поступающую из регионов информацию.
Данных о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.
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