На курортах Египта произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье вечером в восточных провинциях Египта.

Как передает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ, подземные толчки были зафиксированы, в частности, в курортных городах Хургада на побережье Красного моря и Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове.

В настоящее время сейсмологические службы страны изучают обстановку и обрабатывают поступающую из регионов информацию.

Данных о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.