В Китае - 21 случай заражения новым вирусом птичьего гриппа

Количество подтвержденных случаев заражения новым вирусом птичьего гриппа H7N9 в Китае достигло 21, из заболевших погибли шесть, сообщают китайские СМИ.

В провинции Аньхой (Восточный Китай) выявлен еще один заболевший – 55-летний мужчина, занятый в торговле живой домашней птицей. Он доставлен в госпиталь города Бочжоу. Ни у кого из контактировавших с ним симптомы заболевания не установлены, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сегодня же о двух новых заболевших сообщили шанхайские власти.

Между тем, в Шанхае уничтожено 98 тыс живых кур, торговля домашней птицей в городе запрещена.

Как полагают эксперты Министерства сельского хозяйства КНР, новый штамм гриппа могли занести в Китай перелетные птицы.

Тем не менее, главный ветеринарный инспектор министерства Юй Канчжэнь заявил, что источник заболевания "по-прежнему остается неизвестным", как и образ его передачи. На птичьих фермах в пределах КНР вирус обнаружить до сих пор не удалось, несмотря на многочисленные проверки.

В субботу китайские медики сообщили о создании препарата, способного снижать симптоматику опасного заболевания у людей.