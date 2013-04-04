Капусту назвали самым витаминным продуктом

Весна - это такое время года, когда женский организм испытывает острую нехватку витаминов. Конечно, можно восполнить запас необходимых элементов, принимая специальные комплексы. Однако существуют такие продукты, которые станут отличными «заменителями» синтетическим витаминам. Эксперты составили свой рейтинг продуктов, которые помогут привести организм в тонус, улучшить состояние кожи и поднять настроение, сообщает женский журнал Wherewoman.

Первое место в рейтинге исследователи отдали кудрявой капусте. Один лист этого овоща содержит большое количество марганца, а также две суточных нормы витаминов К, С и А. Следом за кудрявой капустой расположилась знакомая всем фасоль. Она поможет восполнить дефицит клетчатки и белка в организме, а также послужит отличным продуктом для диеты, поскольку практически не содержит вредных жиров. Фасоль улучшит состояние кожи и будет способствовать росту новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

На третьем месте списка расположились устрицы, которые являются чемпионами по содержанию жирных кислот омега, железа и цинка. Особенно полезно употреблять устрицы для укрепления иммунитета. Также эксперты отметили полезные свойства натурального йогурта. Йогурт назвали самым полезным молочным продуктом, поскольку он является источником калия, белка и кальция. Среди овощей лидерство, помимо капусты, принадлежит также сладкому картофелю. В нем содержится калий, витамин А и другие элементы, способствующие быстрому насыщению. Картофель был признан самым сытным овощем.

В десятку полезных продуктов также попали грибы, содержащие селен, витамин Д, калий и медь, фисташки с высоким содержанием тиамина, здоровых жиров, витаминов Е и В6, магния и калия. Среди фруктов лидирует киви, содержащий клетчатку, антиоксиданты, калий, витамины Е, С и А.

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