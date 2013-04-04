Чтобы жить дольше, необходимо есть рыбу

Чтобы жить дольше, необходимо 2-3 раза в неделю употреблять рыбу, богатую омега кислотами, утверждают сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне.

Американские ученые проанализировали состояние сердечно-сосудистой системы 2,6 тыс. добровольцев в возрасте 65 лет и старше за период 16 лет. Анализ показал, что люди, которые съедали минимум по 2 порции жирной морской рыбы в неделю, жили на 2,2 года дольше, чем те, кто имел низкое содержание омега-3 в рационе и в, итоге, в крови.

Напомним, недавно норвежские ученые пришли к выводу, что избыток сахара в рационе значительно снижает положительный эффект Омега-3.

likar.info