Чтобы жить дольше, необходимо есть рыбу
11:01, 04 апреля 2013Зарубежные новости
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2-3 раза в неделю
Чтобы жить дольше, необходимо 2-3 раза в неделю употреблять рыбу, богатую омега кислотами, утверждают сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне.
Американские ученые проанализировали состояние сердечно-сосудистой системы 2,6 тыс. добровольцев в возрасте 65 лет и старше за период 16 лет. Анализ показал, что люди, которые съедали минимум по 2 порции жирной морской рыбы в неделю, жили на 2,2 года дольше, чем те, кто имел низкое содержание омега-3 в рационе и в, итоге, в крови.
Напомним, недавно норвежские ученые пришли к выводу, что избыток сахара в рационе значительно снижает положительный эффект Омега-3.
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