Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мьянме
09:44, 04 апреля 2013Зарубежные новости
0
Сообщает Геологическая служба США
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалеку от административной столицы Мьянмы вчера вечером, говорится в сообщении на сайте Геологической службы США. Об этом передают РИА "Новости".
Подземные толчки были зафиксированы в 66 километрах к северо-западу от столицы страны Нейпьидо и в 282 километрах к северу от бывшей столицы и крупнейшего в стране города Янгон. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 километра.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter