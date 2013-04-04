США пообещали предоставлять Украине информацию о детях, усыновленных американцами

Специальный советник государственного секретаря США по вопросам детей Сьюзан Джекобс пообещала способствовать в предоставлении Посольству Украины информации о детях, усыновленных американцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом С.Джекобс сказала во время встречи с уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Юрием Павленко.

Уполномоченный Президента по правам ребенка проинформировал американское высокопоставленное должностное лицо о деятельности Украины по обеспечению приоритета национального усыновления и семейного устраивания детей-сирот, о реализации реформы системы опеки и попечительства, в результате чего сегодня почти 82% сирот воспитываются в семьях граждан Украины.

«Украина все больше утрачивает статус страны-донора в вопросах усыновления, так как большинство детей реализуют свое право на семейное воспитание в Украине. В связи с этим количество усыновлений иностранцами, в том числе гражданами США, будет ежегодно уменьшаться», - заявил Ю.Павленко.

Специальный советник государственного секретаря США, в свою очередь, высоко оценила достижения Украины в сфере защиты прав ребенка, а также подчеркнула важность реформы социальной поддержки и помощи семьям с детьми. «Я аплодирую действиям Президента Украины и Украинского государства, направленным на защиту детей-сирот, и результатам, которых вы достигли», - сказала С.Джекобс.

В ходе обсуждения вопросов усыновления украинских детей гражданами США стороны акцентировали внимание на необходимости налаживания более конструктивного сотрудничества.

«Мы настаиваем на получении информации о судьбе каждого ребенка, который сегодня проживает в семьях американских граждан», - заявил Ю.Павленко.

Он отметил обязательство государственных органов США информировать украинские ответственные органы власти о детях, которым может угрожать опасность в семье, которые сменили местожительство или форму устраивания. В случае трагических случаев с детьми сообщения должен быть немедленными, отметил уполномоченный Президента по правам ребенка.

Ю.Павленко также выразил обеспокоенность, что американская правовая система не учитывает факта сохранения украинского гражданства за детьми, усыновленными гражданами США.

«Мы доверяем правовой системе США относительно защиты прав детей, вместе с тем мы считаем необходимым с уважением относиться к требованиям украинского законодательства, учета того, что ребенок до восемнадцатилетнего возраста является гражданином нашего государства», - заявил он.

По убеждению уполномоченного Президента, уважительное отношение к стране происхождения ребенка, а также создание условий, о которых официальные органы Украины будут иметь полную и всестороннюю информацию о его судьбе, являются справедливым условием осуществления межгосударственного усыновления.

Со своей стороны представитель Госдепартамента США выразила ряд предложений, направленных на углубление сотрудничества между государственными органами Украины и США в вопросах соблюдения прав усыновленных из Украины детей.

В первую очередь, заверила С.Джекобс, будет предоставлено максимальное содействие в получении информации о детях, усыновители которых не подали в Посольство Украины отчет предусмотренным законодательством способом. Она также заверила, что в ближайшее время лично обратится к руководителям социальных служб всех штатов с этим вопросом.

Стороны также уделили значительное внимание вопросу присоединения Украины к Конвенции о защите прав ребенка и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция). С.Джекобс отметила, что Гаагская конвенция обеспечит возможность наладить эффективное сотрудничество между государственными органами обеих стран в вопросах усыновления. Она является важным инструментом для получения полной и всесторонней информации об усыновленных иностранцами детях.

Отдельно были проанализированы конкретные ситуации с усыновленными из Украины детьми, которые требуют решения. Прежде всего речь шла о трагической гибели 14-летнего Эндрю Батлера, усыновленного американской семьей из Украины в 2003 году, судьбе его брата и сестрах, которые и дальше проживают в США.

Также Ю.Павленко провел переговоры с комиссаром по вопросам детей, молодежи и спорта Департамента здравоохранения и социальной политики США Брайаном Самуэльсом. По результатам встречи стороны договорились отработать решения, которые бы позволили диппредставительству Украины в США совместно с социальными службами Соединенных Штатов обеспечивать реальный надзор за соблюдением прав усыновленных в Украине детей, быстро и эффективно реагировать на возможные нарушения их прав.

По данным пресс-службы Президента, в прошлом году граждане США усыновили 480 украинских детей, каждый четвертый ребенок особые потребности, то есть является ребенком-инвалидом. В возрасте до пяти лет американскими семьями усыновлено 96 детей, из которых 18 принадлежат к семейным группам (имеют старших братьев или сестер), а 78 являются детьми-инвалидами. Чаще усиновляли детей с диагнозами: синдром Дауна, ВИЧ-инфекция, врожденные аномалии развития сердечной перегородки, врожденные дефекты больших артерий, врожденный множественный артрогрипоз, вродженное отсутствие конечности или ее части, врожденная гидроцефалия, расщелина позвоночника, анофтальм.