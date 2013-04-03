Обама просит $ 100 млн для исследований мозга

Президент США Барак Обама будет просить Конгресс выделить 100 миллионов долларов для финансирования исследований мозга. Американские ученые стремятся найти новые методы лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, аутизм, инсульт или черепно-мозговые травмы, пишет Радио Свобода.

«Мы все еще не в состоянии вылечить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или аутизм, или полностью преодолеть последствия инсульта. Мощнейший компьютер в мире не столь интеллектуален, как тот, с которым мы родились. Если дать ученым инструменты, они смогут получить динамическую картину и лучше понять, как мы думаем, как узнаем, как помним. И эти знания могут быть революционными», - сказал Обама.

Он добавил, что будет поощрять частные компании и университеты сотрудничать с федеральными ведомствами для поддержки этих исследований.