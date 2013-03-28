Наркоторговец по решению суда напишет эссе о вреде марихуаны

Наркоторговец из Великобритании по приговору суда напишет эссе из пяти тысяч слов о вреде наркотиков и их влиянии на общество - в качестве наказания за хранение почти килограмма марихуаны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mirror.

По словам осужденного Терри Беннета, он был шокирован, что ему дали такое необычное наказание. "Я сто лет не писал эссе. Я спросил судью, могу ли я написать аргументы "за" и "против" марихуаны, но он ответил, что, так как это нелегально, то я должен описать только плохие стороны", - сказал 32-летний британец. Он собирается написать о вреде наркотика, о котором могут не знать люди: в частности, о том, что употребление марихуаны может привести к развитию рака и вызвать психоз, и как наркотик может быть подмешан в напиток наркоторговцами.

Т.Беннет признал себя виновным в хранении наркотика с целью его последующего распространения в январе этого года. Отец двух детей был приговорен к году тюремного заключения условно с 240 часами общественных работ. Однако судье Джулиану Ламберту пришлось заменить наказание, так как из-за травмы плеча шестилетней давности Т.Беннет не может выполнять исправительные работы.

У правонарушителя не так мало времени, чтобы написать сочинение - свое произведение он должен будет сдать к 4 апреля.