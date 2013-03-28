На Мадагаскаре - угроза голода из-за нашествия саранчи
11:03, 28 марта 2013Зарубежные новости
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Охвачено половина территории
Нашествие саранчи, охватившее примерно половину территории Мадагаскара, поставило под угрозу сельскохозяйственные урожаи и может вызвать в стране нехватку продовольствия.
Как сообщает Би-Би-Си Украина, об этом предупредила Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН (FAO).
По словам представителей ООН, миллиарды насекомых, которые уничтожают растительность, могут оставить без еды 60% населения Мадагаскара.
ООН заявляет, что на борьбу с нашествием саранчи срочно нужно 22 млн долларов.
В заявлении ООН отмечается, что это наибольшее нашествие саранчи на Мадагаскаре с 1950-х.
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