На Мадагаскаре - угроза голода из-за нашествия саранчи

Нашествие саранчи, охватившее примерно половину территории Мадагаскара, поставило под угрозу сельскохозяйственные урожаи и может вызвать в стране нехватку продовольствия.

Как сообщает Би-Би-Си Украина , об этом предупредила Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН (FAO).

По словам представителей ООН, миллиарды насекомых, которые уничтожают растительность, могут оставить без еды 60% населения Мадагаскара.

ООН заявляет, что на борьбу с нашествием саранчи срочно нужно 22 млн долларов.

В заявлении ООН отмечается, что это наибольшее нашествие саранчи на Мадагаскаре с 1950-х.